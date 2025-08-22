Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε και υπάρχει, για να διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, με κύριο όργανο το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μία υπερπροσπάθεια για ειρήνη και ασφάλεια (sic) στην Ουκρανία. Πρωταγωνιστεί ο ιδιότυπος, ιδιόρρυθμος, ιδιοτελής και απρόβλεπτος Ντόναλντ Τραμπ. Παρεάκι του ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εισβολέας, εγκληματίας πολέμου, κίνδυνος για την ειρήνη. Από κοντά Ε.Ε., ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκές χώρες. Απών, αδρανής, κοιμώμενος και μουγγός ο καθ’ ύλην αρμόδιος ΟΗΕ και ο απαξιωμένος Γ.Γ. του. (Πού είσαι Ου Θαντ, Τρίγκβε Λι, Νταγκ Χάμαρσκελντ;).

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το Διεθνές Δίκαιο απαγορεύει την αλλαγή συνόρων με τη χρήση ένοπλης βίας. Με την υπό εξέλιξη προσπάθεια αυτό ουσιαστικά θα γίνει, για πρώτη φορά, ανατρέποντας κανόνες, συνθήκες, διεθνή έννομη τάξη. Γιατί έτσι αποφάσισε ο πλανητάρχης Τραμπ, έτσι απαιτεί ο εισβολέας Πούτιν, δεν μπορεί να το ανατρέψει ο ΟΗΕ, κρατάνε σεγκόντο δευτεροκλασάτες ευρωπαϊκές χώρες. Και στη γωνία περιμένουν: Κίνα να αρπάξει την Ταϊβάν, Ισραήλ τη Γάζα, Τουρκία την Κύπρο. Αφού εσείς το κάνατε, γατί όχι κι εμείς; Και έπεται συνέχεια. «Ουαί τοις ηττημένοις». «Ουαί, υμίν, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί». Ξύπνα Κύπρος. Ξύπνα Ελλάδα.

ΠΑΥ. Κ. ΠΑΥ.