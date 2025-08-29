Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη μετάφραση της ιστοσελίδας της Προεδρίας σε τέσσερις γλώσσες, ανάμεσά τους και τα τουρκικά. Οι αυξημένες ανάγκες για τουρκικές μεταφράσεις καλύπτονται από τον Κλάδο Τουρκικών Θεμάτων του ΓΤΠ, που διαθέτει μόνο δύο λειτουργούς, ενώ γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης εξωτερικών μεταφραστών, παρά τη δυσκολία ανεύρεσης κατάλληλων υποψηφίων στην Κύπρο.

Αυτός είναι ο λόγος που καταργήθηκε η επισκόπηση του τουρκοκυπριακού και τουρκικού Τύπου. Αυτή είναι η εξήγησε που δίνει το ΓΤΠ απαντώντας σε σχόλιο στα Εν Ολίγοις της Κυριακής, στο οποίο αναφερόταν πόσο χρήσιμη είναι για τους δημοσιογράφους αυτή η επισκόπηση.