Στην Κύπρο αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο πλαίσιο περιοδείας που ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα και περιλαμβάνει και τις 27 πρωτεύουσες των κρατών-μελών.

Πρόκειται για μια περιοδεία σε μια δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη και την περιοχή και αναμένονται να είναι κρίσιμες οι συζητήσεις, που θα έχει. Πριν από τη Λευκωσία, ο κ. Κόστα θα βρίσκεται στην Αθήνα. Στο μεταξύ, την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται στην Κύπρο ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες με τον Κύπριο ομόλογο του, Κωνσταντίνο Κόμπο. Πρόκειται για μια επίσκεψη, που θα γίνει στο σωστό «τάιμινγκ», καθώς το Κάιρο «σφυροκοπείται» από την Άγκυρα για να υπάρξει «προσέγγιση συνεργασίας», σε όλα τα επίπεδα. Η Λευκωσία διατηρεί μόνιμα κανάλια επικοινωνίας με το Κάιρο, το οποίο εκτιμά τη συνεργασία με την κυπριακή πλευρά και επενδύει σε αυτήν.

Κ.ΒΕΝ.