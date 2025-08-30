Βαθιά ανησυχία για εξελίξεις (σε Γερμανία και Κύπρο) που επηρεάζουν άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα Κούρδων πολιτικών ακτιβιστών εκφράζει ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου (ΣΔΔΚ). Σύμφωνα με ανακοίνωση, αυτές αφορούν τόσο τον Κενάν Αγιάζ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα καθεστώς παρατεταμένης εκκρεμότητας, σε σχέση με την επιστροφή του στο νησί, καθώς και τον Κούρδο ακτιβιστή Μεχμέτ Τσακάς, που βρέθηκε αντιμέτωπος με άμεσο κίνδυνο απέλασης από τη Γερμανία στην Τουρκία.

Οι δύο υποθέσεις, σύμφωνα με τον ΣΔΔΚ, «αναδεικνύουν μια επικίνδυνη ασυνέπεια στη στάση της Γερμανίας», η οποία δεν έχει υλοποιήσει την υποχρέωση (βάσει ευρωπαϊκού δικαίου) να επιστρέψει τον Κενάν στην Κυπριακή Δημοκρατία για να εκτίσει την ποινή του, ενώ εκθέτει τον Τσακάς σε πολιτική δίωξη. Ο Σύνδεσμος καλεί τις γερμανικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη μεταφορά του Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο, και τις ιταλικές αρχές να χορηγήσουν άσυλο στον Μεχμέτ Τσακάς.

Καλεί επίσης τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να παρακολουθήσουν και να αντιμετωπίσουν «το αυξανόμενο φαινόμενο της διακρατικής καταστολής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εγγυηθούν ότι τα κράτη μέλη δεν θα γίνουν συνένοχα σε παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων», εκφράζοντας αλληλεγγύη προς τους Κούρδους ακτιβιστές. Σε αυτό το πλαίσιο, προσθέτουμε, η Κύπρος -σε θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο- οφείλει να προχωρήσει σε παρεμβάσεις επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για τους Κούρδους αγωνιστές, ως άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενη.

ΑΛ.ΜΙΧ.