Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) συνεδριάζει σήμερα για να εξετάσει ανάμεσα σε άλλα την αίτηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη δημιουργία παραρτήματος της Ιατρικής Σχολής στη Λευκωσίας.

Πρόκειται για μια από τις κορυφαίες σχολές ιατρικής στον κόσμο.

Επειδή το θέμα είναι κρίσιμης σημασίας για τη Λευκωσία και την χώρα μας ευρύτερα, ευελπιστούμε ότι η αξιολόγηση αυτή θα λάβει υπόψη αυτή την παράμετρο και δεν θα παρεισφρήσουν άλλης μορφής “προβληματισμοί”.

Ίδωμεν…

Φ.Δ.