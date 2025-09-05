Είτε κομψά είτε άκομψα ο Μάκης Κεραυνός ήταν αρκούντως ξεκάθαρος «…από τον ΑΔΜΗΕ δεν έχουν γίνει όλα όσα είχαν συμφωνηθεί σε ένα πλαίσιο συναντίληψης, είτε είναι χρονοδιαγράμματα, είτε είναι η κατασκευή του έργου, είτε βυθομετρήσεις κλπ.».

Αυτά που λέει ο Υπουργός Οικονομικών, στον Φ, έπρεπε να προβληματίσουν όλους στην Κύπρο και όχι ότι τάχατες θα διαταραχθούν οι σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας επειδή οργανωμένα και ενορχηστρωμένα βγήκαν με δηλώσεις και δημοσιεύματα κατά της κυπριακής κυβέρνησης. Έπρεπε να προβληματίσουν γιατί έγινε κακός-χαμός στην Αθήνα ότι ο ΥΠΟΙΚ της Κύπρου ανέφερε το αυτονόητο: εάν δεν υλοποιηθούν τα συμφωνηθέντα δεν έχει 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ας μην παρασύρονται κάποιοι στη Λευκωσία επειδή ξέρουν στην Αθήνα να παίζουν επικοινωνιακά. Εκείνο που πρωτίστως θα έπρεπε να απαιτήσουν είναι υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Και για τη μη υλοποίηση η ευθύνη δεν είναι στη Λευκωσία.

ΑΠΙΜ