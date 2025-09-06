Έστησαν στάση λεωφορείων με πολύ καλές προδιαγραφές, έφτιαξαν ωραίο πεζοδρόμιο, ωστόσο δεν υπολόγισαν το δέντρο. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία του φωτογράφου μας Α. Αντωνίου, η ολοκαίνουργια στάση στην οδό Καλλιπόλεως στη Λευκωσία, είναι πλησίον δέντρου φυτεμένου στο ίδιο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει τη διέλευση ΑΜΕΑ που κινούνται με αμαξίδια, αλλά και καρότσια με τα οποία μεταφέρονται παιδιά. Θα μπορούσε να γίνει μια διευθέτηση η στάση να τοποθετηθεί λίγα μέτρα πιο πίσω ώστε να υπάρχει χώρος για όλους. Όχι να “κολλήσει” πάνω στο δέντρο. Εκτός και αν η πρόθεση είναι να κόψουμε το δέντρο για να τελειώνουμε. This is Cyprus.

ΜΙΧ.