Αληθεύει ότι λειτουργοί κρατικών τμημάτων που έχουν σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα το τελευταίο διάστημα τρέχουν να κρυφτούν στη θέα εκπροσώπων περιβαλλοντικών οργανώσεων;

Κάποιο πουλάκι μας σφύριξε ότι λειτουργοί σε όλες τις εμπλεκόμενες με τον άλφα ή τον βήτα τρόπο στα περιβαλλοντικά, πλην του Τμήματος Περιβάλλοντος, θεωρούν πλέον ότι οι πλείστες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις είναι τόσο τραβηγμένες από τα μαλλιά που κοινώς κόβουν λάσπη στη θέα των (λευκωσιατών) περιβαλλοντιστών.

Να καταγγελθεί μια σημαντική ενέργεια που ελλοχεύει κινδύνους για το περιβάλλον, να το καταλάβουμε, τονίζουν χαρακτηριστικά. Να μας κυνηγάνε μέχρι και τα μεσάνυχτα όμως, γιατί κάποιος έβαλε μια ομπρέλα θαλάσσης σε ένα απόμερο σημείο μιας παραλίας, νισάφι πια.

Κατά τα άλλα όμως, υποδεικνύουν με νόημα οι εν λόγω λειτουργοί, όταν το περασμένο Σάββατο εξαγγέλθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας στον Ακάμα για το γνωστό πλέον θέμα του Αγίου Γεωργίου, οι (ελάχιστοι) διαδηλωτές έφθασαν με λεωφορείο στο σημείο την ώρα έναρξης της εκδήλωσης, άνοιξαν τα πανό, φωτογραφήθηκαν, εισήλθαν εκ νέου στο λεωφορείο και μην τους είδατε.

Τι να γίνει αγαπητοί! Η αναμενόμενη απάντηση από τις οργανώσεις αυτές, θα είναι, προφανώς, ότι εσείς οφείλετε ούτως ή άλλως να ανταποκριθείτε καθηκόντως στις καταγγελίες που σας υποβάλλονται.

Ας προσέχατε τότε που έπρεπε…

ΑΚΗΣ Ε.