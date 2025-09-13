Πριν από μερικές ημέρες όταν η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου συζητούσε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Φορολογίας, έπεσε στο τραπέζι πρόταση για επιβράβευση των μεγάλων φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας κάλεσε τον Έφορο Φορολογίας να εφαρμόσει τις πρακτικές των σκανδιβικών χωρών και να βραβεύει τους μεγάλους φορολογούμενους, δηλαδή αυτούς που πληρώνουν τους περισσότερους φόρους. Όταν όμως ενημερώθηκε πως οι μεγαλύτεροι φορολογούμενοι στην χώρα μας είναι οι τράπεζες, αμέσως άλλαξε γνώμη τραβώντας πίσω την εισήγηση του καθώς όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τις θέσεις του για τις τράπεζες.

Το πιο σωστό θα είναι όχι επιβράβευση των μεγάλων φορολογουμένων αλλά των συνεπών φορολογουμένων.

Ε.ΠΑ