Στα πολιτικά να είσαι έτοιμος να τα δεις όλα. Κάποιος θα πρέπει να πει στους αγαπητούς μας wannabe βουλευτές πως οι αναγνώστες ξέρουν πως οι πληροφορίες που αφορούν σκέψεις τους για κάθοδο τους στις βουλευτικές εκλογές προέρχονται είτε από τους ίδιους, είτε από κοντινά τους πρόσωπα.

Τα κόμματα δεν διαρρέουν ονόματα πολιτών που θέλουν να γίνουν βουλευτές. Αυτά γίνονται μόνο στις Προεδρικές για σφυγμομετρήσεις. Άρα, αυτά που λέγονται και γράφονται είναι γνωστό από που προέρχονται.

Το «δέχονται πιέσεις» για κάθοδο τους στις εκλογές ξέρουμε και τι σημαίνει και από που προέρχονται. Δηλαδή, πώς αλλιώς να το εξηγήσουμε; Θα διέρρεε κόμμα ότι πιέζει έναν απλό πολίτη, άγνωστο στο ευρύ κοινό, για να κατέλθει υποψήφιος του; Ξέρουμε πως κάπου χάθηκε η λογική, αλλά τουλάχιστον ας σταματήσουν κάποιοι να παίζουν με τη νοημοσύνη μας…

ΥΓ: Όχι να πιεστείτε πολλά και να εξαναγκαστείτε να πείτε το ναι. Αν σας απειλούν φυσικά για να μπείτε στα ψηφοδέλτια, ή πήραν όμηρο κάποιο συγγενή σας για να σας πείσουν, αλλάζει η κουβέντα…

Ζακ.