Δεν φτάνει που ταλαιπωρήθηκαν οι πολίτες για πρόβλημα στα συστήματα του ΤΟΜ για ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας, τους επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Και αντί να βρουν τρόπο να διορθώσουν την κατάσταση και να επιστρέψουν το πρόστιμο, σε απαντητικό μήνυμα αναφέρουν ότι δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε και θα εξετάσουν για το μέλλον να μην εφαρμόζεται το πρόστιμο. Για το μέλλον, γιατί τώρα ό,τι εισπράχθηκε δεν επιστρέφεται.

Σε αντίθεση, ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης προς τιμήν του, από την αρχή απολογήθηκε προς τους πολίτης και δήλωσε χθες ότι “αναζητούμε τρόπους για να επιστραφούν τα λεφτά που επιβλήθηκαν ως πρόστιμο”.

Εκεί στο ΤΟΜ βλέπουν μόνο το γράμμα του νόμου. Αν παρανομήσεις πληρώνεις. Αν φταίνε αυτοί πάλι πληρώνεις. Άσε που κάποιοι πλήρωσαν και εξώδικο από την Αστυνομία για λάθος του κράτους. Έλεος σ’ αυτόν τον τόπο.

ΜΙΧ.