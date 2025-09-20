Τα ασθενοφόρα στην Κύπρο είναι το κάτι του «προσωρινού». Το 2019 όταν λειτούργησε το ΓεΣΥ κάποιοι στο υπουργείο Υγείας προσπαθούσαν να μας πείσουν να μην αντιδράσουμε με την πρόταση τους για μεταφορά της υπηρεσίας ασθενοφόρων υπό τον ΟΚΥπΥ. (Κατά τ’ αλλα θέλαμε να συνενώσουμε τον δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα).

Εν μέσω πολέμου στον οποίο βρισκόμασταν ακόμα τότε υποστηρικτές και πολέμιοι του ΓεΣΥ, είπαμε «άντε ας το πάρει το ποτάμι αφού είναι προσωρινό». Το υπουργείο Υγείας θυμήθηκε μετά να κάνει και νομοσχέδιο που διόριζε ένα απλό «επόπτη» στο Υπουργείο για τα ασθενοφόρα. Ευτυχώς η Βουλή το απέρριψε ομόφωνα. Το 2023 το νομοσχέδιο αυτό «copy-paste», επανεμφανίστηκε. Και πάλι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι ήταν «προσωρινό». Μέχρι που να γίνει σωστή μεταρρύθμιση. Ευτυχώς πάλι αντέδρασαν τα κόμματα.

Πριν από ένα χρόνο ο Πρόεδρος υποσχέθηκε στην ΟΣΑΚ ότι τα ασθενοφόρα θα μπουν υπό τον ενιαίο Φορέα που προωθούσε η Κυβέρνηση. Ζήτησε μάλιστα από την ΟΣΑΚ και ειδική μελέτη η οποία και του κατατέθηκε. Πριν από μερικούς μήνες μάθαμε ότι ο Φορέας προωθείται αλλά προωθείται «προσωρινά» και νομοσχέδιο, ανεξάρτητο για τα ασθενοφόρα που μεταφέρει την Υπηρεσία πίσω στο Υπουργείο. «Προσωρινά».

Προχθές μάθαμε ότι ο Φορέας γίνεται, τα ασθενοφόρα παραμένουν «προσωρινά» ή μέρος τους, ή κομμάτι τους, ή θα υπογράψουν μνημόνια κ.λπ., στο υπουργείο Υγείας. Κάποιο από τα κυβερνητικά στελέχη, (που δεν είναι ο υπουργός Υγείας), φαίνεται ότι κάποιο κόλλημα έχει στο κεφάλι του και θέλει να γίνει το δικό του. Αυτή τη φορά ωστόσο «προσωρινά» συγγνώμη, δεν μασάμε. Εμείς απαιτούμε το Κράτος μας να συγκαταλέγεται στα οργανωμένα και Κανονικά Κράτη.

Μαρ. Παναγή