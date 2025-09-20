Η Γαλλία, ως γνωστόν, περνά σοβαρή οικονομική κρίση. Στα πλαίσια αυτά ο νέος πρωθυπουργός υπέγραψε διάταγμα με το οποίο καταργεί προνόμια που δίνονταν μέχρι τώρα σε αξιωματούχους του κράτους.

«Ενώ είναι φυσιολογικό για τη Δημοκρατία να προστατεύει άτομα που βρίσκονται υπό απειλή, είναι αδιανόητο να απολαμβάνουν εφ’ όρου ζωής παροχές επειδή κατείχαν ένα προσωρινό αξίωμα», δήλωσε. Ανάμεσα στα προνόμια αυτά είναι και οι λιμουζίνες και οι γραμματείς. Ακόμα και για όσους διετέλεσαν πρωθυπουργοί.

Το κράτος θα τους παρέχει τα προνόμια αυτά για δέκα χρόνια κι όχι εφ’ όρου ζωής όπως κάνουμε εμείς με τους πρώην προέδρους της Βουλής. Δεν είναι πως θα σωθεί η χώρα, αλλά είναι μια χειρονομία προς τους πολίτες από τους οποίους ζητούνται θυσίες.

Χ.Χ.