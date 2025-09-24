Πολλοί δεν το έχουν εμπεδώσει, γι΄ αυτό και το θα το επαναλάβουμε:

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού έχουν ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ εξουσίες και ΟΧΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ.

Αυτό σημαίνει ότι όποια στοιχεία προκύπτουν από το ερευνητικό τους έργο, για να έχουν ανακριτική αξία θα πρέπει να επαναληφθεί η έρευνα και από την Αστυνομία.

Διπλός κόπος και καθυστέρηση. Χαρακτηριστικό είναι και σχόλιο που είχε κάνει ο γνωστός νομικός, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης (ΑΝΤ1), πριν από κάποιες ημέρες: «Θεωρώ ότι είναι κάπως μη λειτουργικό το ότι δεν δόθηκαν στην Αρχή -και το είχαμε πει αυτό όταν έγινε ο Νόμος της Αρχής- αρμοδιότητες ποινικής ανάκρισης».

Για μας η ουσία είναι ότι μέχρι η Νομική Υπηρεσία να αποφασίσει πώς θα τύχει χειρισμού μια υπόθεση, θα υπάρχει καθυστέρηση και θα δίδεται η ευχέρεια στους ελεγχόμενους να επηρεάζουν το ανακριτικό έργο.

Ασφαλώς, οι βουλευτές μας δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων όταν ψήφιζαν τις σχετικές νομοθεσίες…

ΜακΦαν