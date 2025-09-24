Η άποψη κάθε κόμματος είναι σεβαστή, ιδιαίτερα όταν εκφράζεται ως θέση αρχής ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Ωστόσο, η πρόσφατη κόντρα για το Ισραήλ και τα συνθήματα στους τοίχους ανέδειξε αντιφάσεις.

Το ΑΚΕΛ ζητά από την Κυπριακή Δημοκρατία να διακόψει κάθε επικοινωνία με το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας το ανθρωπιστικό σκέλος και απορρίπτοντας την προώθηση συμφερόντων μέσω αυτής της σχέσης.

Η θέση ότι κανένα κράτος δεν πρέπει να συνεργάζεται με άλλο που παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα είναι και θεμιτή, αλλά και σωστή. Μπορεί και εγώ ο ίδιος να συμφωνώ με αυτή τη θέση.

Η κριτική όμως εστιάζει στην ασυνέπεια. Τον Μάιο του 2022, μετά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, το ΑΚΕΛ καλούσε την κυβέρνηση να ζητήσει εξαίρεση κυρώσεων για την Κύπρο ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας.

Τότε προέτασσε την ανάγκη θωράκισης των κυπριακών συμφερόντων, ενώ σήμερα απορρίπτει την ίδια λογική για το Ισραήλ.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι άλλαξε ως θέση αρχής για το ΑΚΕΛ και διαφοροποίησε τη θέση του.

Ζακ