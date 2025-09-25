Χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών συζητήθηκε η έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής (2025) για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο και συγκεκριμένα το κομμάτι που αφορά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Πολυφωνία, ελευθεροτυπία, σύστημα ελέγχου και ισορροπιών βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Η συζήτηση μπορεί να χαρακτηριστεί εποικοδομητική, υπό την έννοια ότι μέσω αυτής δόθηκε η δυνατότητα να ελεγχθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο καλείται να προωθήσει τουλάχιστον τέσσερα νομοθετήματα για ρύθμιση σχετικών ζητημάτων. Σε κάποιες στιγμές, όμως, οι παρευρισκόμενοι ένιωθαν ότι η συνεδρίαση ήταν καρμπόν άλλων προγενέστερων συνεδριάσεων. Τα ίδια θέματα ξανά και ξανά, οι ίδιες θέσεις, διαχρονικές εκκρεμότητες…

Η πρόοδος φαίνεται πως δεν είναι στο αίμα μας. Ή τουλάχιστον κάποιοι ελλείψει δημοσιογραφικής παιδείας, είτε αδιαφορούν, είτε αδυνατούν να αντιληφθούν πως στη ζοφερή αυτή περίοδο που ζούμε, πρέπει να στηριχθεί όσο ποτέ άλλοτε η παραδοσιακή δημοσιογραφία.

Σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και να γίνουμε πιο περιγραφικοί…

Φ.Μ.