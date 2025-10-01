Η καθυστέρηση στη λήψη απόφασης για το έργο αναβάθμισης του αποχετευτικού συστήματος Σολέας αποτελεί, δυστυχώς, μια ακόμη ένδειξη γραφειοκρατικής αδράνειας που απειλεί με απώλεια πολύτιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Παρά τις έγκαιρες και επανειλημμένες παρεμβάσεις του ΕΟΑ Λευκωσίας, η απουσία ανταπόκρισης από το αρμόδιο Υπουργείο, ένα χρόνο μετά, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του διοικητικού μηχανισμού.

Η διαφαινόμενη ανάγκη κάλυψης του κόστους από εθνικούς πόρους, σε μια περίοδο δημοσιονομικής πίεσης, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Επιπλέον, η πρόθεση του ΕΟΑ να αναλάβει το έργο ως Αναθέτουσα Αρχή, όχι μόνο για το αποχετευτικό αλλά και για σειρά άλλων κρίσιμων έργων, όπως τα Πράσινα Σημεία και τα αντιπλημμυρικά, δεν φαίνεται να αξιοποιείται, παρότι θα μπορούσε να επιταχύνει διαδικασίες και να εξοικονομήσει πόρους.

Οι καθυστερήσεις δεν είναι τεχνικής φύσης, αλλά πολιτικής βούλησης. Όσο αυτή απουσιάζει, το κόστος, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό, μετακυλίεται στους πολίτες.

Ο ΕΟΑ πάντως δηλώνει διαθέσιμος και απολύτως έτοιμος να αναλάβει τις απαιτούμενες αρμοδιότητες, ώστε να προχωρήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τα έργα προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Α.Ν.