Πέντε χιλιάδες οδηγοί υπό την επήρεια ναρκωτικών πιάστηκαν σε μια πενταετία. Δηλαδή χίλιοι τον χρόνο. Και αυτοί είναι όσοι εντοπίστηκαν. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και σε συνδυασμό με το αλκοόλ, αντιλαμβάνεται κανείς τους κινδύνους που ελλοχεύουν στους δρόμους. Όταν κάποιος κάνει χρήση ναρκωτικών ή πιει αλκοόλ και πιάνει τιμόνι, αψηφώντας τους κινδύνους για τους άλλους οδηγούς και για τον ίδιο, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Είτε θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το σφάλμα που κάνουμε, είτε θα πρέπει να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα. Δεν παίζεις με τις ζωές, τη δική σου ή των άλλων που δεν φταίνε σε τίποτα.

ΜΙΧ.