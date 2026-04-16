Κάθε δέκα μέτρα και μια λακούβα στη λεωφόρο Τσερίου. Προφανώς, και τα έργα επιβάλλεται να γίνουν για να αποκτήσει η Λευκωσία ένα αξιοπρεπές οδικό δίκτυο, όμως κύριοι του δήμου δεν χρειάζεται μέχρι οι δρόμοι να τελειώσουν εμείς να πρέπει να αγοράσουμε καινούργια αυτοκίνητα.

Ιδιαίτερα σε ένα συγκεκριμένο σημείο λίγα μέτρα πριν από τον κυκλικό κόμβο Θεόκτιστου με κατεύθυνση προς το Τσέρι, υπάρχει -χωρίς υπερβολές- ένα ολόκληρο σκαλί, το οποίο όσο αργά και να οδηγεί κάποιος, η ζημιά είναι αναπόφευκτη.

Το ελάχιστο που αναμένουν οι πολίτες είναι να παρεμβαίνουν οι αρμόδιες Αρχές και να καλύπτουν έστω προσωρινά τα κενά στον δρόμο για να σουλουπωθούν κάπως τα ανώμαλα και επικίνδυνα για τα οχήματά μας σημεία. Αλλιώς ο δήμος ας στείλει στα σπίτια όλων μας έναν εκτιμητή για να καλύψει τις ζημιές που προκαλεί καθημερινά στα αυτοκίνητά μας.

ΕΜ