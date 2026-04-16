Η νέα τραγωδία που σημειώθηκε στη Λεμεσό, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων, θα πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο για την επικινδυνότητα των κτηρίων και τις προδιαγραφές ασφαλείας τους, αλλά και για ένα άλλο μείζον θέμα. Αυτό των ενοικίων.

Και δεν είναι μόνο το ύψος τους που σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξωπραγματικό, αλλά και για την εκμετάλλευση που δυστυχώς καταγράφεται από κάποιους. Αν ισχύει αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας πως οι τρεις συγκάτοικοι του μοιραίου διαμερίσματος κατέβαλλαν ενοίκιο ύψους €1.300 (περί τα €450 έκαστος) για να διαμένουν σε μια παγίδα-θανάτου, και δη, με το πρόσχημα της ανακαίνισης -που δεν έγινε ποτέ- ε, τότε το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό και επιτάσσει εξεύρεση τρόπων ελέγχου ακόμα και για αυτά τα ζητήματα. Το κέρδος δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων.

