Όταν καταρρέει μια οικοδομή αφήνοντας νεκρούς και τραυματίες, δεν χάνεσαι σε ρόλους και στο χρονικό της υπόθεσης. Συλλαμβάνεις όσους ήταν υπεύθυνοι για να αποτρέψουν την τραγωδία. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να καλύπτει τα νώτα του και να ρίχνει τις ευθύνες αλλού. Στην περίπτωση της έκρηξης στο εργοστάσιο «Γιολάντα» στην Ελλάδα, πριν ακόμα σβήσουν οι φλόγες έγιναν συλλήψεις και άτομα οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Εδώ ψάχνουμε πότε στάλθηκε επιστολή, αν πέρασε το τρίμηνο, αν είναι ένα ή δύο ή τρία τα διαμερίσματα που ενοικιάζονταν με Airbnb και άλλα κουραφέξαλα.

Υπάρχουν συντεταγμένα όργανα που έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους όπως ορίζει ο νόμος. Την έκαναν; Υπάρχουν ιδιοκτήτες που έπρεπε να έχουν ένα κτήριο συντηρημένο. Το είχαν; Να διοριστεί Επιτροπή για να μη μάθουμε ποτέ γιατί άφησαν να καταρρεύσει ένα κτήριο που κρίθηκε ακατάλληλο. Ευτυχώς τουλάχιστον που η περίπτωση αυτή χτύπησε καμπανάκι για άλλες. Ή απλώς είναι για το θεαθήναι.

ΜΙΧ.