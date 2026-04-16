Στο 1,5% διαμορφώθηκε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 1,2%, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός βρισκόταν στο 2,1%.

Με βάση στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανήλθε στο 2,6% τον Μάρτιο του 2026, από 1,9% τον Φεβρουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός βρισκόταν στο 2,2%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8%, αυξημένος από 2,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Μάρτιο του 2025 ήταν στο 2,5%.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η Κύπρος κατέγραψε τον δεύτερο χαμηλότερο ρυθμό πληθωρισμού στην ΕΕ, μαζί με την Τσεχία και τη Σουηδία, που επίσης βρέθηκαν στο 1,5%. Χαμηλότερο ποσοστό κατέγραψε μόνο η Δανία με 1%.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η επίδοση της Κύπρου παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τον μέσο όρο τόσο της ευρωζώνης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα και αυξημένες τιμές ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να καταγράφει χαμηλούς ρυθμούς αύξησης των τιμών, με το Υπουργείο να αποδίδει την εικόνα αυτή και στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση από το 2025 και συνεχίζει να εφαρμόζει, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.