Έχουμε εμπεδώσει εδώ και πολλά χρόνια ότι αστυνομικοί και πυροσβέστες που υπέπιπταν σε πειθαρχικά παραπτώματα, μπορούν πολύ εύκολα να τη γλυτώσουν. Μέχρι να εκδικαστεί η σε βάρος τους υπόθεση αφυπηρετούσαν και η πειθαρχική δίωξη διακοπτόταν. Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης να ρυθμίσει μέσω Βουλής τους σχετικούς πειθαρχικούς κανονισμούς ούτως ώστε να μην την σκαπουλάρει ο κάθε κατεργάρης. Θετικό αυτό. Ο λογισμός μας, όμως, πάει αναπόφευκτα στην αδράνεια χρόνων.

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής που πλησίαζαν στην αφυπηρέτηση ένιωθαν ανέγγιχτα, αφού γνώριζαν πως ακόμα κι αν διωχθούν πειθαρχικά μπορούσαν εύκολα να τη γλυτώσουν. Κι ενώ βλέπαμε πολύ συχνά το ίδιο σκηνικό, ποτέ δεν έγινε ουσιαστική προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Θα περίμενες από τους βουλευτές μας να επιλύσουν το ζήτημα, αλλά μάλλον ζητάμε πολλά. Βλέπετε, ουκ ολίγοι από δαύτους προτιμούν να επιδίδονται σε άνευ ουσίας συζητήσεις για θέματα που εγγράφουν προκειμένου να κερδίζουν εντυπώσεις και συνεπακόλουθα πόντους προεκλογικά…

Φ.Μ.