Βεβαίως οι σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας δεν πρέπει να διαταραχθούν για ένα έργο όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση αλλά, γιατί ο υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας επεμβαίνει στα εσωτερικά της Κυπριακής Δημοκρατίας και, λίγο ως πολύ, υποδεικνύει πως ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός αποτελεί εμπόδιο στην υλοποίηση του έργου;

Έχω την αίσθηση, πως ο Κύπριος πολίτης έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στον κ. Κεραυνό παρά σε οποιονδήποτε υπουργό της Κυβέρνησης της Ελλάδας. Έχει λόγο ο κ. Κεραυνός να μη θέλει ένα έργο το οποίο θα ωφελήσει την πατρίδα του; Και ο οποιοσδήποτε υπουργός στην Ελλάδα, έχει περισσότερη έγνοια; Προσωπικά, όταν ο κ. Κεραυνός λέει ότι το έργο δεν θα είναι βιώσιμο, του έχω περισσότερη εμπιστοσύνη από όση εμπιστοσύνη μου εμπνέει οποιοσδήποτε άλλος.

Η Κυβέρνηση θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Όχι μόνο αν προχωρήσει το έργο, αλλά και αν τελικά θα αφεθεί να λειτουργήσει.

