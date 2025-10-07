Δεκαπέντε μήνες χρειάστηκαν να φτάσει στη Βουλή ο προϋπολογισμός του Γραφείου Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2025. Συγκεκριμένα, δώδεκα εβδομάδες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους, η επιτροπή Οικονομικών εξέταζε προϋπολογισμό ημικρατικού οργανισμού, ο οποίος για δέκα μήνες λειτουργούσε χωρίς οικονομικό σχεδιασμό.

Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή ο ΓΕΡΗΕΤ έστειλε τον προϋπολογισμό του στο υφυπουργείο Καινοτομίας τον Ιούλιο του 2024. Στην πορεία προωθήθηκε στο υπουργείο Μεταφορών και τον Νοέμβριο του 2024 κατέληξε στο υπουργείο Οικονομικών.

Λόγω αυτού του αλαλούμ, αλλά και της εξαίρεσης της εφαρμογής των δωδεκατημορίων του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, κάθε χρόνο καθυστερεί η κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Χθες οι βουλευτές επέκριναν τους χειρισμούς της Κυβέρνησης, αλλά και την καθυστέρηση που παρατηρείται, κάτι με το οποίο συμφώνησε και η διεύθυνση του ΓΕΡΗΕΤ.

Η Βουλή έχει απόλυτο δίκαιο που διαμαρτύρεται. Μάλιστα, για να δώσει ένα αυστηρό μήνυμα, θα πρέπει έστω και μια φορά να αρνηθεί να εξετάσει κάποιο προϋπολογισμό που καθυστερεί ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να φτάσει στη Βουλή.

Ε.ΠΑ