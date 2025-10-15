Μας είπε η Ελεγκτική Υπηρεσία πως τρεις εργοληπτικές εταιρείες αναλαμβάνουν τα μεγαλύτερα έργα στην Κύπρο. Οι Cyfield, Iacovou και Cybarco έχουν δεσπόζουσα θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία. Φυσικά, αυτό δεν ήταν ούτε κοινό μυστικό ούτε κάτι απροσδόκητο. Οι εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν μεγάλα ή εξειδικευμένα έργα στην Κύπρο είναι μετρημένες, πλέον και επίσημα, στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Το ζήτημα είναι πώς θα επιλυθεί το πρόβλημα. Το μέγεθος της Κύπρου, αλλά και ο γεωγραφικός της χαρακτήρας, δεν επιτρέπει σε πολλές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν στο νησί. Για να λέμε και του στραβού το δίκιο, είδαμε και με τις ξένες εταιρείες, Βασιλικό και αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης, πόσο προχώρησαν τελικά τα έργα.

Το ερώτημα είναι απλό και δεν αφορά το γιατί αυτές οι εταιρείες αναλαμβάνουν έργα, αλλά το αν έχουμε άλλους που μπορούν να τα αναλάβουν. Και αν δεν έχουμε, πώς τους δημιουργούμε;

Ζακ