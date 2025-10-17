Η προσπάθεια της Αστυνομίας να διερευνήσει το πλήγμα χάκερ στα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχει ουσία και αντίκρισμα. Την προηγούμενη φορά που το αστυνομικό Σώμα διερεύνησε ένα μεγάλο πλήγμα σε τρεις σημαντικές δομές της Δημοκρατίας (άνοιξη 2023), κατέληξε στον διακομιστή του εξωτερικού από τον οποίο εξαπολύθηκε η κυβερνοεπίθεση και εξασφάλισε σημαντικά στοιχεία. Υπήρχαν ενδείξεις για τον τρόπο που ενεργούσε ο δράστης των επιθέσεων, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι προέκυψαν στοιχεία για επικείμενες κυβερνοεπιθέσεις σε Κύπρο και εξωτερικό. Έτσι, λοιπόν, ειδοποιήθηκαν εγκαίρως οι «στόχοι». Πέραν τούτου στην επόμενη μεγάλη κυβερνοεπίθεση του 2024 οι αρμόδιοι ήταν έτοιμοι, καθώς είχαν εγκατασταθεί «αισθητήρες» που ανίχνευσαν εγκαίρως το επερχόμενο πλήγμα.

ΜακΦαν