Ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Κύπρο καταγγέλλει βίαιη επίθεση εναντίον του Παλαιστίνιου ηγέτη Μαρουάν Μπαργκούτι από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και καλεί την κυπριακή κυβέρνηση, τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα να αντιδράσουν σε αυτή την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ως Παλαιστίνιος Νέλσον Μαντέλα, βουλευτής και παλιό στέλεχος της Φατάχ, ο οποίος βρίσκεται στις ισραηλινές φυλακές εδώ και 24 χρόνια, υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από οκτώ μέλη της ισραηλινής μονάδας «Nachshon» κατά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Ραμόν στις φυλακές Μεγκίντο στα μέσα Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί επίσκεψη του ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ενώ η βάρβαρη επίθεση άφησε τον Μπαργκούτι αναίσθητο, με τέσσερα σπασμένα πλευρά και τραύματα στο πόδι.

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι είναι αυτή τη στιγμή ένα πρόσωπο που μπορεί να συνενώσει τον παλαιστινιακό λαό και ίσως για αυτό να δέχεται αυτές τις επιθέσεις από επίλεκτα τμήματα του ισραηλινού στρατού. Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του Ισραήλ υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένων, ενέργειες που συνιστούν σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Θα λογοδοτήσουν;

ΑΛ.ΜΙΧ.