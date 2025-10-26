Ο αναπληρωτής επικεφαλής του κινήματος «Άλμα» Χαρίδημος Τσούκας, σε άρθρο του με τίτλο «Άλμα και παιδικές κομματικές ασθένειες», αναλύει, αφού χαρακτηρίζει ως υπερβολικές τις διαστάσεις που έλαβαν οι αντιπαραθέσεις και οι αποχωρήσεις από το κίνημα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι κομματικοί οργανισμοί μέχρι την μορφοποίηση τους και της οργάνωσης της πολιτικής του ταυτότητας. Αναφέρει ως χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη σύγχρονη ιστορία, την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και του κόμματος των Πρασίνων της Γερμανίας. Όντως, μέχρι να πάρει την τελική του μορφή ένας νέος πολιτικός χώρος, περνά από διάφορες «παιδικές ασθένειες», όπως εύστοχα τις χαρακτηρίζει ο ίδιος στο άρθρο του. Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση του Άλματος, είναι ιδεολογικές οι διαφορές για τις αποχωρήσεις; Είναι για παράδειγμα ιδεολογικοί οι λόγοι της αντιπαράθεσης με το Χασαπόπουλο, τον Αβραάμ Θεμιστοκλέους και τον Ανδρέα Σεραφείμ; Μάλλον όχι. Και για να είμαστε δίκαιοι, στην εποχή της απόλυτης απαξίωσης, οι περισσότερες αποχωρήσεις από κόμματα, όπως και οι κομματικές μεταγραφές, δεν έχουν να κάνουν με ιδεολογικούς λόγους αλλά προσωπικούς. Ούτε ο Ανδρέας Αποστόλου έφυγε για ιδεολογικούς λόγους από την ΕΔΕΚ, ούτε για τον Μάριο Πελεκάνο ήταν πρωτίστως ιδεολογικοί οι λόγοι της ένταξης του στο ΕΛΑΜ. Ούτε καν οι διαφορές μεταξύ Προεδρικού- Πινδάρου είναι ιδεολογικές…

Φ.Δ.