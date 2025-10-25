Στη Θεσσαλονίκη, την πόλη των σπουδών του, θα βρεθεί τη Δευτέρα ο τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Άμυνας, Μαρίνος Σιζόπουλος.

Θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Κύπρος μια μακρά πορεία προδοσίας 1955 – 1974», πλαισιωμένος από Νεοδημοκράτες αλλά και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Κύπριος ΥΠΑΜ Βασίλης Πάλμας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας και ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Μαγκριώτης.

