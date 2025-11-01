Επίσημη πρώτη για την κάθοδο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μεθαύριο Δευτέρα. Θα τελεστούν τα εγκαίνια του παραρτήματος Κύπρου στις 12 το μεσημέρι, στον προαύλιο χώρο της Ιατρικής Σχολής- πρώην κτήριο ΕΚΑΤΕ έναντι του Δημαρχείου της Λευκωσίας.

Την τελετή θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κάθοδο του Πανεπιστημίου και την απόφαση για την εδώ παρουσία του. Ο Αρχιεπίσκοπος συνέβαλε και στην εξασφάλιση στέγης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με την ενοικίαση γραφείων από την εκκλησία Φανερωμένης. Μια κίνηση που αναμένεται να δώσει ζωή στην εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας.

