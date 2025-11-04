Εθνικός εκπρόσωπος της Κύπρου για δεύτερη πενταετία (2025-2030) στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών αναλαμβάνει ο καθηγητής Κώστας Γουλιάμος.

Ο πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος το 2024 του «Βραβείου Φιλίας» της κινεζικής Κυβέρνησης, εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών το 2018, ενώ το 2020 τοποθετήθηκε για πρώτη φορά ως εθνικός εκπρόσωπος στο διακυβερνητικό σχήμα του ακαδημαϊκού οργανισμού.

Με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αυστριακού κράτους, η Ακαδημία έχει έδρα το Salzburg. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών στις τάξεις της περιλαμβάνει διακεκριμένους επιστήμονες, καλλιτέχνες και στοχαστές από την Ευρώπη και διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ των οποίων και 38 κάτοχους του βραβείου Nobel.

Φ.Δ.