«Εμείς δεν έχουμε καμία βλέψη για τα εδάφη, την κυριαρχία ή τους φυσικούς πόρους άλλων χωρών», δήλωσε με απόλυτη σοβαρότητα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

Ποιος; Ο ηγέτης μιας χώρας που εδώ και 51 χρόνια κατέχει τη μισή Κύπρο και στήνει «κρατίδια» σε κατεχόμενες γαίες, στέλνει γεωτρύπανα στην κυπριακή ΑΟΖ, «γκριζάρει» νησιά και πετάει drones πάνω από το Αιγαίο.

Ο ίδιος συνέχισε να μιλά για «σεβασμό» προς τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων, την ώρα που η ρητορική του περί «Γαλάζιας Πατρίδας» φιγουράρει στα σχολικά βιβλία της Τουρκίας. Λες και δεν είναι ο ίδιος που απειλεί με casus belli και ονειρεύεται μια νέα οθωμανική σφαίρα επιρροής από τη Συρία ως τη Λιβύη.

Η ρητορική του ειρηνοποιού θυμίζει λύκο που φορά προβιά αρνιού και μιλά για… βίγκαν διατροφή. Αν αυτή είναι η εκδοχή του Ερντογάν για σεβασμό, τότε η κατοχή είναι «συνύπαρξη» και η επεκτατικότητα «φιλική γειτνίαση». Εν ολίγοις, το γνωστό τουρκικό αφήγημα ίδιο…

ΜΑΡΧ