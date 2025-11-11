Ρωτάμε διότι κάθε τόσο φτάνουν κοντά μας καταγγελίες που την αφορούν. Διότι στην ίδια, μας λένε, όσο και να προσπαθούν δεν μπορούν να κάνουν την καταγγελία τους οι πολίτες.

Ένα σκυλάκι είναι μόνιμα σε ένα μπαλκόνι διαμερίσματος, πράγμα που απαγορεύεται. Μόνο του συνεχώς. Το διαμέρισμα δείχνει ακατοίκητο, αλλά το σκυλάκι είναι εκεί. Η γειτονιά το ακούει να κλαίει μέρα νύχτα.

Προφανώς, οι ιδιοκτήτες πάνε κάθε τόσο και του βάζουν φαγητό, αλλά τίποτε άλλο. Οπότε όλοι οι γείτονες το ακούνε να κλαίει αβοήθητο. Επικοινωνούν με την Αστυνομία των Ζώων καμία ανταπόκριση, επικοινωνούν με την… άλλη Αστυνομία τους παραπέμπουν στον προηγούμενο αριθμό που δεν απαντά με τίποτα. Επικοινωνούν με το δημαρχείο κανένα αποτέλεσμα.

Είναι στον Στρόβολο. Έχουμε και οδό και αριθμό αν ενδιαφέρεται κανένας.

