«Νομίζουν ότι το να είσαι βουλευτής, η δουλειά σου είναι να κρατάς το τηλέφωνό σου και να φωνάζεις, να λες ό,τι ιδέα σου έρχεται στο νου και να κάνεις βίντεο. Όχι! Το να είσαι βουλευτής απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς, συζητήσεων, επαφών με εξειδικευμένους ανθρώπους σε διάφορα θέματα». Αυτό ανέφερε ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης στο πλαίσιο της συνεδρίας της επιτροπής Παιδείας, η οποία έκανε απολογισμό έργου. Ο κ. Χριστοφίδης αισθάνθηκε την ανάγκη να αναφερθεί στον ρόλο των βουλευτών, καθώς όπως είπε είναι αρκετά υποτιμημένος. Ανέφερε ακόμα πως βρισκόμαστε σε μια περίοδο παρακμής και εάν η έρθει κάποια στιγμή κατάρρευση, αυτή θα είναι εκ των έσω. Τέλος, ο κ. Χριστοφίδης επεσήμανε: «Ένας καλός βουλευτής πρέπει να δουλεύει εφτά μέρες την εβδομάδα, 16 ώρες την ημέρα»!

