Δεν νοείται ένα ευρωπαϊκό κράτος και να μην έχει στελεχωμένο το σεισμολογικό του κέντρο και αν συμβεί ένας σεισμός το απόγευμα ή τις νυχτερινές ώρες να το μαθαίνουμε από την… Ελλάδα. Αυτό συνέβη προχθές, όπου η κρατική τηλεόραση μετά τον δεύτερο σεισμό, είχε ενημερωθεί για λεπτομέρειες γι’ αυτόν από Έλληνα σεισμολόγο.

Δεν ξέρουμε αν στο Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αλλά δεν νοείται να υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα και το Κέντρο να εργάζεται με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας. Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για τυχόν ανησυχητικούς σεισμούς για να είναι προετοιμασμένος και παράλληλα να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μη φτάσουμε στην περίοδο που γινόταν ο σεισμός και ο σεισμολόγος έπρεπε να πάει στον Μαθιάτη, να δει τι κατέγραψε ο σεισμογράφος για να μάθουμε αν είχαμε σεισμό και σε ποιο βαθμό. Κι αν ήταν βράδυ το μαθαίναμε την άλλη ημέρα. Έλεος.

ΜΙΧ.