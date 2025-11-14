Πες πες για την Πάφο, την ματιάσανε για τα καλά. Μια η ποδοσφαιρική της ομάδα που παίζει πλέον με τους ελίτ της Ευρώπης, μια με την πρωτοπορία της στον τουρισμό, μια με την πρωτοπορία της στις πωλήσεις ακινήτων σε ξένους λεφτάδες, την γλωσσοφάγανε. Εδώ και 48 ώρες, το ένα κακό ακολουθεί το άλλο. Μετά τον τρόμο από τον χορό των ρίχτερ, ήρθαν καπάκι και οι ραγδαίες βροχοπτώσεις να συμπληρώσουν το παζλ.

Δρόμοι που θύμιζαν ποτάμια, υπερχειλίσεις σημείων διέλευσης από ορμητικά νερά και πολύ δύσκολες συνθήκες διακίνησης των πολιτών, συνιστούσαν την εικόνα μιας πολύ διαφορετικής μέρας. Άστε που δεν μας εγκατέλειψαν και τα ρίχτερ εντελώς.

Ντόρα