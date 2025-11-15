Στο κτίριο της καγκελαρίας στο Βερολίνο είναι τοποθετημένα τα πορτρέτα όλων όσων υπηρέτησαν ως καγκελάριοι στην μεταπολεμική Γερμανία. Πορτρέτα ζωγραφισμένα από διάσημους Γερμανούς ζωγράφους. Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του κάθε καγκελάριος επιλέγει ένα γνωστό ζωγράφο για να φτιάξει το πορτρέτο του.

Κι επειδή κανένας ζωγράφος δεν ζωγραφίζει το ίδιο με τον άλλο, έτσι και οι πίνακες των καγκελάριων της Γερμανίας έχουν το αποτύπωμα εκείνου που τους έφτιαξε.

Εμάς εδώ στο νησί, στο διάδρομο με τα πορτρέτα των προέδρων η εντύπωση που αποκομίζει κάποιος είναι λες και υπάρχει συγκεκριμένη προδιαγραφή…

ΑΠΙΜ