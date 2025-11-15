Ατόνησαν οι έλεγχοι για το κάπνισμα με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις υποστατικά να θυμίζουν προ της ψήφισης του νόμου που απαγορεύει το άναμμα τσιγάρου σε κλειστούς χώρους. Αυτή τη στιγμή οι ανοικτοί χώροι που ήταν για τους καπνιστές έγιναν και αυτοί κλειστοί λόγω ανυπαρξίας ελέγχων. Η Αστυνομία μέσω των ΟΠΕ κυρίως ασχολείται με πιο “σοβαρά” καθήκοντα, ενώ ευθύνη για διενέργεια ελέγχων έχουν και λειτουργοί του υπουργείου Υγείας.

Χαρακτηριστικό της ανυπαρξίας ελέγχων είναι πως πέρσι στη Λεμεσό έγιναν μηδέν καταγγελίες για κάπνισμα σε κλειστούς χώρους, έγιναν τρεις καταγγελίες στην Πάφο, 96 στη Λευκωσία και οι περισσότερες έγιναν στη Λάρνακα αφού ανήλθαν στις 344. Αυτή τη στιγμή όπου θέλει καπνίζει ο καθένας και παρατηρούνται φαινόμενα να ανάβονται τσιγάρα ακόμη και σε εστιατόρια – ταβέρνες σε κλειστούς χώρους με μωρά και παιδιά, ή άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Ας δοθεί εξουσία στους Δήμους για διενέργεια τέτοιων ελέγχων ή καλύτερα ας καταργηθεί ο νόμος παρά να καταστρατηγείται ασύστολα.

ΜΙΧ.