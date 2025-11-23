Ισχυρή ήταν η παρουσία των πρώην βουλευτών του ΑΚΕΛ Λεμεσού στην επαρχιακή συνδιάσκεψη στην οποία «κλείδωσαν» οι υποψήφιοι για το κομματικό ψηφοδέλτιο. Στην πρώτη σειρά διακρίναμε ο πρώην υπουργό Εσωτερικών Ανδρέας Χρίστου, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Κίκης Καζαμίας, ο πρώην βουλευτής Γιάννος Λαμάρης, ο πρώην βουλευτής Γιώργος Γεωργίου, ο πρώην βουλευτής και πρώην δήμαρχος Λεμεσού Δημήτρης Κοντίδης, ο πρώην βουλευτής Γιαννάκης Θωμά.

Πάντως τα σχόλια είχαν να κάμουν με το ψηφοδέλτιο με επίκεντρο ότι τα new entries δεν είναι του εκτοπίσματος του Κώστα Κώστα και του Ανδρέα Καυκαλιά που δεν δικαιούνται επανεκλογών λόγω θητειών… βεβαίως Καυκαλιάς υπάρχει το ψηφοδέλτιο και είναι ξάδελφος του νυν βουλευτή, ο οποίος και θα είναι ο νέος επαρχιακός της Λεμεσού.

