Μια βασική παράµετρος του τελικού αποτελέσµατος των βουλευτικών εκλογών είναι ασφαλώς και το ποσοστό της αποχής. Κρίνοντας από τις δηµοσκοπήσεις, ο βαθµός ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης για τις εκλογές είναι χαµηλός.

Είµαστε, βέβαια, ακόμα αρκετά µακριά χρονικά και αυτό, µέχρι ενός βαθµού, είναι λογικό και αναµενόµενο. Λογικά, µε την πάροδο του χρόνου, το ενδιαφέρον θα πρέπει να αυξάνεται. Έχει, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ποσοστό συµµετοχής, διότι αυτό έχει τη σηµασία του στη διαµόρφωση του νέου εκλογικού χάρτη.

Φ.Δ.