Μεγάλο κενό αφήνει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και στο Δημοτικό Θέατρο ο Γιώργος Γρ. Παπαγεωργίου με την αποχώρησή του.

Αυτό φάνηκε, καταρχάς, από την προκήρυξη της κενωθείσας θέσης που ανακοίνωσε η Nicosia For Art από την πρώτη κιόλας μέρα που ο τέως πλέον διευθυντής της ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Μωρέ μπράβο αντανακλαστικά! Ένα κατεβατό απαιτούμενα προσόντα, εμπειρία και ικανότητες πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση. Μόνο να καταπίνουν σπαθιά δεν τους ζητάνε.

Αυτό μάλλον σημαίνει ότι ο απερχόμενος τα διαθέτει και δεν είναι εύκολο να βρεθεί αντάξιός του. Όπως και να το κάνουμε, όμως, παρότι τα προσόντα και οι ικανότητές του δεν αμφισβητούνται, ο διορισμός του «μπάζει» επικοινωνιακά για την Κυβέρνηση. Διότι ισχύει ότι ο άνδρας της Υφυπουργού -παρά τω Προέδρω- δεν αρκεί να είναι τίμιος· πρέπει και να φαίνεται.

Αυτό ίσως δυσκολέψει το έργο και του ιδίου, καθώς όλοι πλέον θα τον περιμένουν στη γωνιά για να τον λιθοβολήσουν με την πρώτη στραβή. Και προφανώς κάμποσες πέτρες θα φτάσουν και μέχρι τα υψηλά δώματα της Κυβέρνησης.

Γερό στομάχι και σιδερένιο κεφάλι του ευχόμαστε.

Γ. Σαβ