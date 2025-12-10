Μήνυμα προς την ηγεσία του ΔΗΣΥ έστειλε μια μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων του, μέσω νέας δημοσκόπησης. Σε ερώτηση για τις σχέσεις του κόμματος με την Κυβέρνηση, ποσοστό 62% απάντησε ότι ο ΔΗΣΥ θα έπρεπε να συμμετέχει στην Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ανώτατη πηγή από την Πινδάρου, κληθείσα να σχολιάσει το συγκεκριμένο εύρημα της δημοσκόπησης, φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως το θέμα αυτό έχει κλείσει προ πολλού και δεν υπάρχει πρόθεση να ανοίξει ξανά.

Πάντως σε προσωπικό επίπεδο για την Αννίτα Δημητρίου, ένα τέτοιο ενδεχόμενο -όπως έχουν σήμερα τα πράγματα εσωκομματικά- ίσως να λειτουργούσε και ευνοϊκά. Για το κόμμα όμως, η κωλοτούμπα μάλλον παραείναι μεγάλη για να γίνει αληθινή.

ΕΜ