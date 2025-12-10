Έκαναν οι Σύροι στην Κύπρο μάζωξη στη Λευκωσία για να γιορτάσουν τον ένα χρόνο που έφυγε το καθεστώς Άσαντ και γέμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βιντεάκια με πρόσωπα που φωνάζουν να φύγουν πίσω στη χώρα τους. Είτε επώνυμοι είτε ανώνυμοι, λένε το ίδιο πράγμα με τον ίδιο τρόπο.

Δεν γνωρίζουμε πόσο «πουλά» αυτή η τακτική στο πολιτικό σκηνικό και πόσο αποφέρει σε συγκεκριμένα κόμματα, αλλά αυτή η έκρηξη ρατσισμού ελπίζουμε να είναι προεκλογική και να μη συνεχιστεί και μετά. Αυτοί που φωνάζουν από πρωίας μέχρι νυχτός να φύγουν οι ξένοι από την Κύπρο, πιθανόν σήμερα ή αύριο να αναζητήσουν βοήθεια από άτομα από τρίτες χώρες για να τους μεγαλώσουν τα παιδιά τους ή να τους φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς τους. Είναι από αυτούς που παραγγέλλουν και τρώνε το βραδινό τους, είναι από τα χέρια τους που επιδιορθώνονται τα σπίτια τους, γιατί οι Κύπριοι τεχνίτες είναι δυσεύρετοι και ακριβοπληρωμένοι.

Η Κύπρος δεν ήταν ποτέ αφιλόξενη χώρα. Όσοι εμπλέκονται στο έγκλημα να φεύγουν. Αλλά όχι γιατί ήρθαν για ένα καλύτερο αύριο. Η μετανάστευση μπορεί να βοηθήσει την οικονομία αν γίνεται σωστά.

ΜΙΧ.