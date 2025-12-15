Πραγματικά αγγίζει τα όρια της γελοιότητας η επιχειρηματολογία ορισμένων για τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν κρίνεται για την δουλειά του, δεν κρίνεται για το έργο του, δεν κρίνεται για εμπλοκή του σε κάποιο σκάνδαλο ή οποιαδήποτε άλλη ανήθικη πράξη του, αλλά κρίνεται για θέσεις που εξέφρασε σε αρθρογραφία του σε σχέση με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και επειδή εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις, καταλογίστηκε μάλιστα και του χώρου του ΕΛΑΜ.

Όποιος δηλαδή διατηρεί επιφυλάξεις ή θεωρεί ότι η ΔΔΟ ως μορφή λύσης δεν είναι η καλύτερα, αυτόματα είναι ακροδεξιός και ΕΛΑΜίτης. Σε τέτοιο σημείο έχουμε φτάσει σήμερα. Και ας μην πουν κάποιοι ότι είναι μέλος της Κυβέρνησης.

Και η Μαρία Παναγιώτου που είναι Υπουργός Γεωργίας ήταν εκπρόσωπος τύπου της ΕΔΕΚ που έχει επίσημη θέση εναντίον της ΔΔΟ. Γιατί μόνο για τον Φυτιρή θα ήταν πρόβλημα;. Και από πότε το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθορίζει την εξωτερική πολιτική του κράτους ή από πότε ένας Υπουργός εφαρμόζει πολιτική βάση των δικών του προσωπικών απόψεων και δεν εφαρμόζει το πρόγραμμα διακυβέρνησης της Κυβέρνησης που έχει διοριστεί να υπηρετεί; Όταν λοιπόν ο Φυτιρής αποφασίσει να υποβάλει υποψηφιότητα για Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή θα παίζει το όνομα του για διορισμό στη θέση του διαπραγματευτή, τότε να τον ξεσκονίσουμε και για τις απόψεις του σε σχέση με το Κυπριακό.

Φ.Δ