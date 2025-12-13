Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ως πολιτικός αρχηγός πλέον, οφείλει να τοποθετηθεί και να ξεκαθαρίσει το εξής: η δράση της κ. Τσικκίνη, αξιωματούχου του Άλματος, αντιπροσωπεύει το ίδιο το κίνημα;

Συμφωνεί ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, καθώς και ο κ. Χαρίδημος Τσούκας, που αποτελούν την ηγεσία του Άλματος, με όσα εκφράζει και δηλώνει η αξιωματούχος του κόμματός τους;

Εκφράζει και τους ίδιους η κουλτούρα της «Αίγιας Φούξιας» και η αναπαραγωγή στερεοτύπων στον δημόσιο λόγο, όπως της «πελλομαλούς», του «Βατζιελή» και της «Ορθοδοξίας»;

Οι νεότεροι δεν θυμούνται, βεβαίως, τους συγκεκριμένους χαρακτήρες της σειράς, οι οποίοι, στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής κωμικής παραγωγής, προκαλούσαν γέλιο και συνέβαλαν στην επιτυχία της. Όταν όμως αναπαράγονται ως χαρακτηρισμοί στον δημόσιο βίο από αξιωματούχο κόμματος, αυτό συνιστά αναπαραγωγή στερεοτύπων.

Και επειδή οι νεότεροι δεν θυμούνται τη σειρά, να τους ενημερώσουμε ότι η «πελλομαλού» ήταν η «πελλή του χωρκού», ο Βατζιελής ο ομοφυλόφιλος με τη φούξια ζώνη της βράκας και το φούξια φουλάρι, που είχε μία αίγια, τη Λάση, για κατοικίδιο -από την οποία πήρε και το όνομά της η σειρά- και η Ορθοδοξία ήταν η «τίμια γεναίκα», όπως ήταν η αγαπημένη της φράση («εγιώ είμαι τίμια γεναίκα»), η οποία τις νύχτες ήταν γυναίκα επί πληρωμή.

Στο διά ταύτα, λοιπόν: υιοθετεί ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, όσα η κ. Τσικκίνη δηλώνει και αναπαράγει;

Αναμένουμε την τοποθέτησή του. Εάν ναι, δεν χρειάζεται απάντηση. Θα λάβουμε το μήνυμα.

Φ.Δ.