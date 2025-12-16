Περισσότεροι από 10.000 αγρότες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες για να απαιτήσουν άμεση δράση για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που εκπρόσωποι από κάθε κράτος-μέλος θα συμμετάσχουν σε κοινή διαμαρτυρία αυτού του μεγέθους. Ταυτόχρονα, στην Κύπρο αγρότες θα συγκεντρωθούν έξω από το Σπίτι της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις Copa – Cogeca, οι οποίες καλούν στην πανευρωπαϊκή ημέρα διαμαρτυρίας, απέστειλαν σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενες στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη κάνουν λόγο για εγκατάλειψη των εκατομμυρίων αγροτών και των χιλιάδων συνεταιρισμών που διασφαλίζουν τον εφοδιασμό και τη σταθερότητα των τροφίμων της Ευρώπης. Παράλληλα, καλούν τον Πρόεδρο της Κύπρου να στηρίξει τον αγώνα τους για διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Άλλωστε οι διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ αναμένεται να κορυφωθούν επί κυπριακής Προεδρίας και τα φώτα και για το θέμα της γεωργίας θα είναι στραμμένα στην Κύπρο.

