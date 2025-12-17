Στην αρχή κάτι πήρε το αυτί μας ότι η επίσημη ενημέρωση για το πλήρες πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας, θα γινόταν τον Οκτώβριο. Μετά, ακούστηκε ένας ψίθυρος ότι πάει για μέσα Νοεμβρίου.

Ακολούθησε ένα βουητό ότι «μάλλον» μετατίθεται για αρχές Δεκεμβρίου κι έπειτα για τις 11 του μήνα, με προφανή κίνδυνο να συμπέσει με την ανακοίνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας (!). Όταν μπήκε ο Δεκέμβριος είχαμε ήδη πάψει να τα παίρνουμε όλα αυτά στα σοβαρά, μέχρι που μάς… εξέπληξε ένα ενημερωτικό email από τη Γραμματεία της Προεδρίας και το υφυπουργείο Πολιτισμού ότι η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων του εξαμήνου θα γίνει την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στο Προεδρικό.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, είπαμε, και το σημειώσαμε στο καλεντάρι. Μόνο που χθες ήρθε νέο email που ενημερώνει ότι τελικά μεταφέρεται για τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, γιατί αποφάσισαν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει πρώτα στα Λεύκαρα η παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας. 29/12, λοιπόν.

Γιατί τόσο νωρίς; Έχουμε μέρες ακόμη…

Γ.Σαβ