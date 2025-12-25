Το θέμα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών μπορεί να έκλεισε όσον αφορά το κομμάτι της ψήφισης των Κανονισμών, ωστόσο ακολουθούν και μάλιστα σύντομα, συζητήσεις και για άλλα ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα της Εκπαίδευσης.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», μετά τις γιορτές η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, θα καλέσει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε συναντήσεις, τόσο για το κεφάλαιο της Ειδικής Εκπαίδευσης, όσο και για το θέμα του καταλόγου διοριστέων, ο οποίος καταργείται με βάση τη νομοθεσία, το 2027. Δύσκολα ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν και πάλι έντονα και που συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως για τις θέσεις που θα έχουν επ’ αυτών, οι δύο πλευρές.

ΛΙΑ