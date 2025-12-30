Σημαντική η συνέντευξη Τύπου που παραθέτει σήμερα ο αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης. Θα μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του αστυνομικού Σώματος. Η πρόσκληση προς τους δημοσιογράφους στάλθηκε μόλις χθες. Αιφνιδίως, δηλαδή. Δεν είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε αν ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση, αντιστοιχεί με την πολυπόθητη αναδιοργάνωση της αστυνομικής Δύναμης, που θα έχει ως αποτέλεσμα να δούμε περισσότερους αστυνομικούς πρώτης γραμμής έξω στο δρόμο. Το μόνο δεδομένο είναι ότι πέραν από πλάνα και μεγαλεπήβολους σχεδιασμούς, εμείς οι δύσπιστοι περιμένουμε βούληση και πράξεις.

Φ.Μ.